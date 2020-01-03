Григорчук виділив головну проблему Астани – український фахівець відповів на критику в Казахстані

Наставник Астани Роман Григорчук назвав головну проблему своєї команди, а також пояснив, чому гравці збірної Казахстану не мають постійної ігрової практики в його команді.

"Основною проблемою в сезоні 2019 року стало те, що команда була недоукомплектована. Ми мали можливість лише для мінімальної ротації. Як наслідок, все навантаження лягло на обойму з 10-11 футболістів. А зіграти їм довелося 33 матчі чемпіонату і 14 у єврокубках. Плюс близько 8 матчів за збірні. Погодьтеся, кількість ігор значна. Звичайно ж, респект і величезне спасибі хлопцям за те, що вони зробили.

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Деякі фахівці звинувачували мене в тому, що мало даю ігрової практики футболістам національної збірної Казахстану? Хочеться, щоб всі наші футболісти грали за збірні. Завдання тренерського штабу – краще організовувати навчально-тренувальний процес, щоб гравці прогресували і постійно перебували у хорошій формі. А виходять на ігри ті футболісти, які краще підготовлені", – цитує українського фахівця sports.kz.

Нагадаємо, у 2019 році Григорчук разом із Астаною став чемпіоном Казахстану, а також взяв участь у груповому раунді Ліги Європи.

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