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Григорчук назвал условия, при которых готов тренировать бесплатно

7 января 20:00 966 Читати українською
Григорчук назвал условия, при которых готов тренировать бесплатно
Роман Григорчук / Фото из открытых источников

Главный тренер казахской Астаны Роман Григорчук рассказал, что ему нужно для того, чтобы достигать с командой поставленных целей и на какие жертвы он готов ради этого.

"Я вам скажу, что вот сейчас, если бы мне сказали, что вот тебе команда, которая имеет бюджет, может покупать необходимых футболистов, чтобы добиться попадания в группу Лиги чемпионов, то я готов работать бесплатно.

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Спокойно! Я не бедный человек. Я проживу и год без зарплаты", – рассказал Григорчук в интервью программе ТаТоТаке.

Напомним, 54-летний украинский специалист возглавил Астану 1 июня 2018 года. В 2019 году Григорчук вместе с Астаной стал чемпионом Казахстана, а также принял участие в групповом раунде Лиги Европы и даже сумел обыграть Манчестер Юнайтед (к слову, эта победа была первой и единственной для казахской команды в еврокубковом турнире).

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