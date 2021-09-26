Металіст декласував Кривбас у битві лідерів Першої ліги, Полісся розгромно поступилось Оболоні
Відбулись матчі 10 туру Першої ліги. Читайте звіт поєдинків на Футбол 24.
Перша ліга
Кривбас – Металіст – 0:5
Голи: Зотько, 16 (аг.), Пейшоту, 53, 85, Балулі, 65, (пен.) Кадім, 68,
Вилучення: Заїменко, 64 (К)
Полісся – Оболонь – 1:4
Голи: Козак, 53 – Мурза, 13 (пен.), 48, Лобов, 79, 88
Гірник-Спорт – Ужгород – 0:0
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Початок сезону одразу визначив головних претендентів на вихід в УПЛ, і вони нарешті зустрілись в онному поєдинку, але запеклої боротьби глядачі не побачили. Господарі зганьбились на очах у власних вболівальників, пропустивши 5 м'ячів від харківської команди, а ще кілька хороших нагод підопічні Кучера змарнували. Ця перемога дозволила Металісту ще більше відірватись у турнірній таблиці та вже готуватись до підвищення у класі.
Полісся приймало Оболонь у зустрічі колективів, які теж мають хороші шанси на високі місця. Попри статус гостей, кияни не шкодували суперника та влаштували погром у Житомирі, відвантаживши Поліссю 4 м'ячі. Господарі змогли відповісти лише голом престижу.
У ще одному поєдинку змагались Гірник-Спорт та Ужгород. Команди розписали безгольову нічию, дозволивши закарпатцям здобути ли другий заліковий бал у сезоні.