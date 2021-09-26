Перша ліга

Кривбас – Металіст – 0:5

Голи: Зотько, 16 (аг.), Пейшоту, 53, 85, Балулі, 65, (пен.) Кадім, 68,

Вилучення: Заїменко, 64 (К)

Полісся – Оболонь – 1:4

Голи: Козак, 53 – Мурза, 13 (пен.), 48, Лобов, 79, 88

Гірник-Спорт – Ужгород – 0:0

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Початок сезону одразу визначив головних претендентів на вихід в УПЛ, і вони нарешті зустрілись в онному поєдинку, але запеклої боротьби глядачі не побачили. Господарі зганьбились на очах у власних вболівальників, пропустивши 5 м'ячів від харківської команди, а ще кілька хороших нагод підопічні Кучера змарнували. Ця перемога дозволила Металісту ще більше відірватись у турнірній таблиці та вже готуватись до підвищення у класі.

Полісся приймало Оболонь у зустрічі колективів, які теж мають хороші шанси на високі місця. Попри статус гостей, кияни не шкодували суперника та влаштували погром у Житомирі, відвантаживши Поліссю 4 м'ячі. Господарі змогли відповісти лише голом престижу.

У ще одному поєдинку змагались Гірник-Спорт та Ужгород. Команди розписали безгольову нічию, дозволивши закарпатцям здобути ли другий заліковий бал у сезоні.

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