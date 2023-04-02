Шахтар розписав результативну нічию з Чорноморцем в матчі 19-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Чорноморець – Шахтар на "Футбол 24".

Вже на 22 секунді матчу Криськів вивів "гірників" вперед у рахунку, шикарно поціливши у дальній верхній кут. Одесити відігрались на 8 хвилині завдяки реалізованому пенальті Путрі.

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Гочолейшвілі провів класний сольний м'яч на 18 хвилині, але Чорноморець знову швидко відігрався, щоправда, гол "моряків" скасували через офсайд. Але перед перервою одесити відігрались, встановивши кінцевий результат.