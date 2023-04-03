"Случилось так, что мы пропустили на первой минуте. А дальше мы играли так, как хотели играть с самого начала. Очень хорошо, что нас это не расстроило, не опустили руки или что-то такое.

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Команда очень четко делала то, о чем мы договаривались и над чем работали. Игра содержала в себе очень и очень серьезные футбольные составляющие, мы все этим очень довольны – Черноморец продемонстрировал настоящий футбол, прогрессивный, и это очень хорошо. Да, были ошибки, не было целостной картины, но я думаю, что это не то чтобы в актив надо занести, а я бы назвал это достижением нашим на данный момент.

Это не наша цель – держать чей-то удар, наша цель – наносить удар. Наша цель добиться того, чтобы мы умели играть в футбол такой, какой мы хотим. И он точно даст нам хороший результат.

Не могу согласиться, что эта игра – наша лучшая. Лучшая была с Металлистом (0:0) дома, мне очень игра понравилась в тактическом плане, там очень много было моментов, которые стоит занести в актив", – сказал Григорчук на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Черноморец неожиданно отобрал очки у Шахтера (2:2) и позволил СК Днепр-1 вплотную приблизиться к "горнякам" в турнирной таблице УПЛ.

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