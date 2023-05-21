"Завжди відкидаю емоційну частину. Зараз не до цього. Потрібно робити вірний аналіз. Ми грали проти команди, яка обороняється великими силами і ми у цьому компоненті не таки сильні, як хотілося б.

Минай на виїзді здобув нелогічну перемогу над Чорноморцем – асист і феєрія Бандури, нефарт Хадіди і питання до арбітра

Потрібно вміти діяти. На перше місце виходить індивідуальна майстерність. Програвати прикро.

Мені здається, що судді добираються в Одесу, щоб тут припуститися помилки. Ми не настільки сильні, щоб пропускати такі моменти та йти далі", – цитує Григорчука офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, на 75-й хвилині матчу Орест Кузик вийходив сам на сам і був збитий у штрафному Немчаніновим. Арбітр свиснув офсайд, хоча повтор показав, що суддя помилився. Мав бути пенальті і вилучення захисника Миная, у якого вже був один "гірчичник".

Чорноморець після 27-ми турів йде у турнірній таблиці УПЛ дев'ятим – від зони вильоту його відділяє лише 2 очки.

УПЛ не стала цікавішою через рівність Шахтаря, СК Дніпро-1 та Зорі – не кожна чемпіонська інтрига рятує інтерес