Головний тренер черкаської команди Олег Дулуб зізнався, що поки не знає, чи залишиться у команді на наступний сезон.

– Чемпіонат України завершився декілька днів тому. Чим тепер займаєтесь?

– Поки що хочеться відпочити, а мої перспективи щодо кар'єри будуть визначатися рішенням керівників клубу. ЛНЗ залишив за собою право ухвалення рішення про продовження або закінчення контракту, укладеного за схемою 1+1.

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Поки що угода діє до 30 червня. Ну а мені, повторюся, поки що просто хочеться відпочити, бо рік вийшов важким, багато чого потрібно проаналізувати.

– Керівники позначали зацікавленість у подальшій співпраці? І чи маєте ви бажання там залишитися?

– Можу лише сказати, що не прихильник одностороннього кохання. Як і в шлюбі, має бути взаємне бажання. Чи хоче клуб, не знаю... За дев'ять місяців ми проробили величезний шматок роботи, створили абсолютно нову команду, причому, можна сказати, робили це двічі – наприкінці літа та взимку – і при цьому виконали турнірне завдання. Але що буде далі, навіть не уявляю.

Пам'ятаю, коли приходив до ЛНЗ наприкінці серпня, команда була на другому місці у таблиці з кінця. Мені потім сказали, що це безпросвітний аутсайдер. Перше, що мене вразило, коли особисто познайомився з командою, не побачив цілісної роздягальні. Колектив був розбитий на групи, було багато невдоволених своїм становищем у команді. Тобто деякі гравці думали, що вийдуть із Першої ліги і одразу почнуть грати в УПЛ. А за фактом опинилися на лаві запасних, бо прийшла велика група гравців, яка перевершувала їх за майстерністю. Ще мене вразило, що 70 відсотків складу – це футболісти за 30. Коли я зустрічався з керівництвом, сказав, що з ними треба дуже акуратно працювати, щоб не "вбити", не зірвати. Поступово омолодили потяг, запросили легіонерів. Команда виходила на новий етап своєї потужності.

Коли моніторив інформацію про команду, зайшов на Transfermarkt. Колектив виявився 16-м із 16 учасників УПЛ за загальною вартістю. Заходячи на зимову перерву, ми вже були 14-ми, а закінчували чемпіонат 13-ми. А в таблиці фінішували сьомими. Чи це показник роботи? Думаю так. Під час мого приходу ЛНЗ лідирував за одним показником у лізі – за віком, – розповів Дулуб у коментарі Telegram-каналу "О, спорт! Ты – мир!".

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