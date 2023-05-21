"Всегда отбрасываю эмоциональную часть. Сейчас не до этого. Нужно делать правильный анализ. Мы играли против команды, которая обороняется большими силами и мы в этом компоненте не так сильны, как хотелось бы.

Минай на выезде одержал нелогичную победу над Черноморцем – ассист и феерия Бандуры, нефарт Хадиды и вопросы к арбитру

Нужно уметь действовать. На первое место выходит индивидуальное мастерство. Проигрывать обидно.

Мне кажется, что судьи добираются в Одессу, чтобы здесь допустить ошибку. Мы не настолько сильны, чтобы пропускать такие моменты и идти дальше", – цитирует Григорчука официальный сайт Миная.

Напомним, на 75-й минуте матча Орест Кузык выходил один на один и был сбит в штрафной Немчаниновым. Арбитр свистнул офсайд, хотя повтор показал, что судья ошибся. Должен был быть пенальти и удаление защитника Миная, у которого уже был один "горчичник".

Черноморец после 27-ми туров идет в турнирной таблице УПЛ девятым – от зоны вылета его отделяет всего 2 очка.

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