Обидві команди підійшли до протистояння з однаковим завданням – кров з носа набрати очки, аби вберегтись від вильоту. Чорноморець перебував вище за Минай на чотири сходинки, але переважав суперника лише на 3 пункти. "Моряки" в останньому матчі сенсаційно здолали Динамо (3:2), тож мали чудовий настрій і впевненість у власних силах. Натомість підопічні Володимира Шарана дали бій СК Дніпро-1, але зазнали прикрої поразки (0:1).

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Вже на самому початку Бадібанга з правого флангу видав розкішний навіс на дальню штангу, звідки Демченко головою скидав в центр на Алефіренка. Даниїл трохи не розрахував і м'яч забрали захисники. На 14-й хвилині Кузик зі штрафного навісив у воротарський і Васильєв головою замкнув повз стійку. Ближче до середини тайму Хадіда зважився на дальній удар з-за меж штрафного – над воротами.

Григорчуку довелось вносити корективи по ходу зустрічі – Гучек у зіткненні з Вітенчуком у центрі поля зазнав прикрої травми, і не зміг продовжити поєдинок. Поки одесити готували заміну, Демченко знову вирішив пробити здалеку – м'яч зрізався з ноги і пролетів в метрах десяти від стійки.

На 37-й хвилині Чорноморець ледь не забив: Хадіда з гострого кута пробив, Кравчук намагався відбити, але у падінні зрізав у власні ворота. Бандура, який вже лежав на газоні дезорієнтований фейлом одноклубника, зумів згрупуватись і ще на напівзігнутих ногах дотягнутись рукою до м'яча та винести його на кутовий. На останній хвилині "моряки" змарнували ще одну нагоду: Хадіда після навісу Кузика замикав головою – м'яч просвистів у лічених сантиметрах над поперечиною.

Цікаво, що за весь тайм Минай так і не спромігся завдати бодай одного удару у бік воріт суперника, зосередившись лише на захисті і вичікуючи на помилку суперника.

Одразу по перерві Чорноморець створив два поспіль моменти: спочатку після передачі Гечева зі штрафного невлучно головою пробив Петько, а за мить ледь не відзначився курйозним голом Алефіренко – виконуючи навіс він влучив у поперечину.

На 61-й хвилині Минай шокував Чорноморець! Гечев підхопив м'яч на своїй половині поля після передачі Бандури і помчав правим флангом. Білий зробив ліниву спробу відібрати сферу, але Михаїл легко обійшов його, увірвався у штрафний і у падінні з гострого кута пробив. М'яч по хитрій траекторії рикошетом від ноги Хадіди залетів у сітку. Справжнє божевілля!

Одесити у спробах відігратись затисли суперника на його половині поля, але гості зацементували воротарський, самовіддано киждаючись під кожен м'яч. На 75-й хвилині Кузик вийходив сам на сам і був збитий у штрафному Немчаніновим. Арбітр свиснув офсайд, хоча повтор показав, що суддя помилився. Мав бути пенальті і вилучення захисника Миная, у якого вже був один "гірчичник".

На 80-й Васильєв підставляв ногу після прострілу Гладкого – Бандура видав неймовірний сейв, інтуїтивно зреагувавши в останній момент (огляд воротарю закривали власні захисники). Згодом екс-кіпер збірної України ще декілька раз врятував свою команду після нещадних розстрілів суперником. Вже у доданий час він завалив Войтіховського у штрафному суперника, але арбітр знову не поставив пенальті, зафіксувавши фол в атаці.

Перемога принесла Минаю 29 очок і підняла на десяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Чорноморець з такою з кількістю балів дев'ятий.

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