Нападник Чорноморця Зігі Бадібанга був досить емоційним під час контрольного поєдинку з Інгульцем.

Перед початком весняної частини сезону 2023/24 Чорноморець проводив спаринг з Інгульцем. Одесити програвали з рахунком 1:3, а в одному з епізодів гравець Інгульця Юрій Козиренко грубо сфолив проти Бадібанги, а той не забарився з відповіддю.

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Бельгієць у наступному моменті влетів двома ногами в Козиренка, за що одразу ж отримав червону картку. Проте, Зігі не заспокоївся і після цього: спочатку емоційно відповів на зауваження наставника Інгульця Владислава Лупашка, а потім взагалі вдарив асистента тренера суперників Ігоря Єрмакова. Сутичка, на щастя, не переросла у щось більше.

Як повідомляє UA-Футбол, Бадібанга наступного дня зателефонував Єрмакову та перепросив за свій емоційний вчинок. Щодо Козиренка, то гравець Інгульця дивом уникнув важкої травми, оскільки його нога була у русі над газоном. Наслідки могли бути значно серйознішими, якби вона перебувала на землі.

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