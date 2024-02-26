У рамках 18-го туру УПЛ 2023/24 Зоря зіграє з Ворсклою, а Оболонь приймає Чорноморец. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Зоря – Ворскла

Луганці завершили осінню частину чемпіонату на мінорній ноті, видавши 5-матчеву безвиграшну серію й залишившись у зоні плей-офф за виживання. В теорії, такий провал мав би стимулювати керівництво до дій – призначення перевіреного тренера, інвестицій у новачків та посилюючи менеджмент. В принципі, певні кроки були зроблені, але оцінити їх важко.

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Клуб підписав чотирьох футболістів – серед них захисник, форвард і опорник. Також до команди приєднався екс-аналітик збірної Авраам Кампомар. Ніби й непогано, от тільки коучем залишається Юрій Коваль, новачки є тотальними ноунеймами (окрім Сміяна), а Алефіренко, Снурніцин та Нагнойний відсторонені від тренувань. Звісно ж, через небажання продовжувати контракт – ось такі прогресивні порядки у Зорі.

Також головний тренер скаржився на часті застуди по ходу зборів. З ігрових новинок можна відзначити хіба що награвання Горбача на правому фланзі, а так нічого особливого.

Ворскла входить у весняну частину під керівництвом Сергія Долганського. Клуб майже зберіг торішній склад, втративши лишень Юрченка, і підсилився низкою ноунеймів. Були і відомі підписання – до Полтави переїхали хавбек Мякушко та форвард Ковталюк, який забивав "зелено-білим" у Лізі конференцій за Ділу. Їх активно інтегрували в основний ростер.

Команда перебудувалася на схему 4-2-3-1, хоча награвалася і 4-3-3. Із цікавинок можна відзначити переведення Бацули в центр оборони – у часи Віктора Скрипника він бігав на флангах оборони та атаки. Подивимось, що із цього вийде.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Скляр, Степанюк (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Ворскла

Зоря: Сапутін – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Яцик, Башіч – Горбач, Волошин, Бугай – Герреро

Ворскла: Ісенко – Пердута, Рамірес, Бацула, Корнієнко – Челядін, Толі – Кане, Феліпе, Мякушко – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5

Колективи приблизно рівні. До того ж, вони перебувають на стадії перебудови. Та і тренери, за великим рахунком, початківці (хоча коуч Зорі тренував колись давно). Полтавці виглядають дещо перспективніше, адже вони мали стабільніші збори та йдуть значно вище по таблиці, однак зараз все починається з чистого листа – ну, майже з чистого.

Не станемо робити прогноз, але голи мають бути. Можливо, навіть дотягнуться до ТБ 2,5, адже атака у Ворскли й Зорі досить перспективна – на відміну від оборони.

Оболонь – Чорноморець

Кияни за зиму посилились тільки Вишневським, Запорожцем та Грисьом. Стабільну практику отримав тільки останній. Із втрат – лишень Фатєєв. Словом, команда Валерія Іващенка у кадровому плані особливо не змінилась.

У ігровому плані варто відзначити схему з двома центральними захисниками, як награвали на зборах. У першому колі Оболонь була хамелеоном, здатним працювати в кількох моделях – цікаво, чи відмовиться тренерський штаб від цієї адаптивності навесні. Також цікаво спостерігати за постійною ротацією голкіперів – виявляється, таке буває не тільки у Реалі.

Чорноморець восени страждав від короткої лавки, однак майже всю зиму клуб мовчав на трансферному ринку. Ще й продав Брагару в Динамо (однак він перейде лишень влітку) та розійшовся з Хадідою. На цьому тлі пішли розмови щодо потенційного відходу Романа Григорчука, але тренер залишається на місці.

Під час зборів одесити посилились лишень центрбеком Арсічем і крайнім захисником Голубом. Перед самим відновленням УПЛ підвезли ще чотирьох новачків – лівого фулбека Шаповала, опорника Ікалібо, голкіпера Вічного та нападника Зе Гомеса. Останній брав золото чемпіонату Європи U-17 та U-19 у складі збірної Португалії. 24 річний форвард є вихованцем Бенфіки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Путря, Салюк (Чорноморець)

Дискваліфіковані: Вовкун, Мороз (Оболонь)

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Чорноморець

Оболонь: Кичак – Грисьо, Приймак, Карась, Осман – Косовський, Черненко – Мединський, Слободян, Груша – Краснопір

Чорноморець: Варакута – Голуб, Гучек, Арсіч, Єрмаков – Васильєв – Бадібанга, Кузик, Шпорн, Штогрін – Ієде

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Битва команд-конструкторів. Важко зрозуміти, на що ці команди здатні зараз. У матчі першого кола Чорноморець легко переїхав Оболонь, однак кияни й одесити занадто непередбачувані. Можна очікувати на голи, але їхню кількість – як і переможця – передбачити складно.

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