Уряд Греції вжив заходів після того, як поліцейського було серйозно поранено внаслідок запеклих сутичок під час волейбольного матчу між Олімпіакосом і Панатінаїкосом минулого тижня. У бійці взяли участь футбольні фан-угруповання обох команд. Для придушення насильства на спортивних заходах було ухвалено рішення заборонити фанатам доступ до трибун, інформує ВВС.

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Захід діятиме до 12 лютого 2024 року. Повідомляється, що подібне рішення може поширитися на домашні матчі грецьких команд у єврокубках. Також уряд країни розглядає можливість збільшення терміну "експерименту" доти, доки клуби не встановлять на своїх стадіонах камери та системи електронної ідентифікації вболівальників.

"Протягом багатьох років злочинці під виглядом фанатів скоювали серйозні злочини, завдаючи серйозних поранень і вбиваючи людей. Ані спортсмени, ані вболівальники не повинні страждати від такої поведінки злочинних угруповань", – заявив офіційний представник уряду Павлос Марінакіс.

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