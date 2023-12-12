"Ми рішуче засуджуємо нелюдський і підлий напад порушників на Халіла Умута Мелера, арбітра ФІФА, після матчу Анкарагюджю – Різеспор. Ми уважно стежимо за станом здоров'я Мелера і бажаємо йому якнайскорішого одужання.

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Сьогодні ця мерзенна атака була здійснена не лише проти Халіла Умута Мелера. Сьогодні цей нелюдський та мерзенний напад був скоєний проти всіх учасників турецького футболу. Всі, хто переслідував суддів та заохочував злочини проти суддів, є співучасниками цього мерзенного злочину. Безвідповідальні заяви президентів клубів, менеджерів, тренерів та телекоментаторів на адресу суддів підготували ґрунт для сьогоднішньої мерзенної атаки. Відповідальний за це неподобство той, хто постійно згадує деякі події, що відбулися багато років тому так, наче вони сталися сьогодні.

За погодженням з нашою державою проти винних і призвідників цього нелюдського нападу було порушено всі кримінальні справи, на які вони заслуговують. Відповідальний клуб, президент клубу, його менеджери та всі злочинці, які напали на Мелера, будуть покарані найсуворішим чином. За рішенням ради директорів Федерації футболу Туреччини матчі у всіх лігах перенесено на невизначений термін", – йдеться у офіційній заяві на сайті TFF.

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