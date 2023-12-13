В течение следующих двух месяцев матчи элитного дивизиона чемпионата Греции будут проходить без присутствия болельщиков.

Правительство Греции приняло меры после того, как полицейский был серьезно ранен в результате ожесточенных столкновений во время волейбольного матча между Олимпиакосом и Панатинаикосом на прошлой неделе. В потасовке участвовали футбольные фан-группировки обеих команд. Для подавления насилия на спортивных мероприятиях было принято решение запретить фанатам доступ к трибунам, информирует ВВС.

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Мера будет действовать до 12 февраля 2024 года. Сообщается, что подобное решение может распространиться на домашние матчи греческих команд в еврокубках. Также правительство страны рассматривает возможность увеличения срока "эксперимента" до тех пор, пока клубы не установят на своих стадионах камеры и системы электронной идентификации болельщиков.

"В течение многих лет преступники под видом фанатов совершали серьезные преступления, нанося серьезные ранения и убивая людей. Ни спортсмены, ни болельщики не должны страдать от такого поведения преступных группировок", – заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис.

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