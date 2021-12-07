Захисник Евертона Бен Годфрі став антигероєм епізоду, який масово обговорюють у соцмережах. Все через свою гру в матчі 15-го туру АПЛ проти Арсенала.

На 29-й хвилині поєдинку 23-річний захисник боровся за м'яч із Такехіро Томіясу. Японець впав на газон за боковою лінією, а Годфрі наступив йому ногою на обличчя. Оборонець "канонірів" лише дивом не отримав травми, а от для гравця Евертона також все обійшлося.

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Арбітр переглянув повтор і навіть після цього не показав Бену бодай жовтої картки, чим неабияк розлютив Мікеля Артету і тренерський штаб Арсенала.

Годфрі таки дістав свій "гірчичник" від Майка Діна, але вже в другому таймі за інший фол. Евертон тривалий час поступався 0:1, але під завісу матчу забив двічі та вирвав перемогу. Команда Рафи Бенітеса піднялася на 12 місце, Арсенал – 7-й.

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