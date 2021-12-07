Защитник Эвертона Бен Годфри стал антигероем эпизода, который массово обсуждается в соцсетях. Все из-за своей игры в матче 15-го тура АПЛ против Арсенала.

На 29-й минуте поединка 23-летний защитник боролся за мяч с Такехиро Томиясу. Японец упал на газон за боковой линией, а Годфри наступил ему ногой на лицо. Защитник "канониров" чудом не получил травму, а вот для игрока Эвертона также все обошлось.

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Арбитр просмотрел повтор и даже после этого не показал Бену даже желтую карточку, чем сильно разозлил Микеля Артету и тренерский штаб Арсенала.

Годфри таки получил свой "горчичник" от Майка Дина, но уже во втором тайме за другой фол. Эвертон долго уступал 0:1, но под занавес матча забил дважды и вырвал победу. Команда Рафы Бенитеса поднялась на 12-е место, Арсенал – 7-й.

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