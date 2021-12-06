Арсенал після перемог МЮ та Тоттенхема в 15-му турі опустився на сьому сходинку, відставши від зони ЛЧ на чотири залікових бали. Втім, звитяга над Евертоном повернула б "канонірів" на п'яте місце. Щоправда, здобути її необхідно було на "Гудісон Парк", але зараз це не така вже й проблема – "іриски" не вигравали у восьми матчах поспіль, зазнавши шести поразок.

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Нічия не влаштовувала нікого, однак в перші 40 хвилин команди не створили жодного моменту. Мерсисайдці за цей період мали лишень удар Грея з-за меж штрафного на трибуни та неточний повільний постріл Дукуре метрів з 13-ти, а лондонці огризнулися вкрай невдалим лонгшотом Партея. Найбільш цікавим епізодом став фол Годфрі проти Томіясу на 31-й хвилині – Бен наступив на обличчя японцю, але червону картку не отримав. Арбітри вирішили, що фулбек "ірисок" зіграв так ненароком.

Втім, наприкінці першого тайму команди "вибухнули". На 44-й хвилині Евертон несподівано відкрив рахунок внаслідок подачі Таунсенда зі стандарту – Рішарлісон замкнув її, пробивши головою в дальню дев'ятку. Гол вийшов крутим, однак його скасували через мінімальний офсайд у бразильця.

Арсенал же на 2-й компенсованій хвилині відповів своїм голом. Цього разу все було чисто: шотландець Тірні прорвався лівим флангом і прострілив у центр карного майданчика, а Едегор вистрілив звідти в лівий нижній кут – 0:1! Саме з цим рахунком футболісти й відправились відпочивати.

На початку другого тайму Евертон пішов уперед, ледь не відігравшись на 47-й хвилині внаслідок подачі від Коулмена. М'яч звалився з ноги Шеймуса, полетівши за комірець Ремсдейлу, однак голкіпер "канонірів" зумів перевести сферу над поперечкою. На 58-й же мерсисайдці забили: Рішарлісон відкрився на куті штрафного, прийняв передачу від Дукуре й потужно вистрілив під ближню стійку – втім, і тут рахунок не змінився! VAR помітив у бразильця сантиметровий офсайд.

Арсенал практично одразу міг повторити кейс Едегора з першого тайму. На 60-й хвилині Мартінеллі отримав розрізну передачу в штрафний і змістився вправо, витягнувши на себе Пікфорда – після цього Габріель виконав подачу вздовж порожніх воріт. На щастя для "ірисок", її ніхто не замкнув.

Це був перший і останній момент "канонірів" до завершальної частини зустрічі. Евертон довгий час теж нічого не створював, але на 80-й хвилині господарям несподівано вдалося зрівняти рахунок. Результативну атаку розігнав Грей, який змістився у зону перед карним майданчиком і завдав потужного удару – м'яч влучив у поперечину й відлетів на Рішарлісона. Бразилець одразу ж головою закинув м'яч за спину Ремсдейлу. 1:1! Цього разу обійшлося без офсайдів.

Арсенал знову відповів швидко. На 84-й хвилині Нкетія замкнув навіс з правого флангу ударом головою метрів з трьох – втім, Едді влучив у стійку, а після рикошету від Пікфорда сфера зустрілася з рукою нападника лондонців. Евертон відповів непоганим пострілом Дукуре, який прилетів до рук Ремсдейлу.

Обидва наставники бажали виграти цей матч. Мікель Артета на останні хвилини кинув у бій Обамеянга, а Рафа Бенітес випустив екс-"каноніра" Івобі. Якоїсь гостроти ці рішення не приносили. Здавалося, що гра завершиться внічию – втім, на 90+2-й хвилині Евертон шокував гостей. Грей змістився з лівого флангу в центр і метрів з 22-х пробив у дальню дев'ятку, а м'яч рикошетом від стійки залетів у ворота. 3:2! Ще за три хвилини "іриски" могли й добити Арсенал, але Івобі пробачив "колишню", запоровши вихід віч-на-віч.

На останніх секундах свіжий Обамеянг ледь не першим же дотиком мав шанс врятувати "гармашів", відкрившись на правому краю штрафного й вистріливши у дальній кут, але точності нападнику забракло. Фінальний свисток зафіксував перемогу Евертона!

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