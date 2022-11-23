Чимало українців, які були пов'язані з футболом, вирішили змінити футбольну форму на військову екіпіровку.

"Футбол 24" започатковує серію матеріалів, що розповідають про українців, які покинули свою основну професію, щоб захищати рідну країну. Зокрема, Юрій Вернидуб, Владислав Велетень, Володимир Сениця, Святослав Сирота та Віталій Сапило – лише частина з тих футбольних людей, які пішли захищати Україну від російських окупантів.