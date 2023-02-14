Мохамед Іхаттарен був заарештований у Нідерландах за підозрою в нападі на свою колишню дівчину.

Іхаттарен повернувся до Амстердама на свій день народження, проте свято не вдалося. У неділю, 12 лютого Мохамеда заарештувала поліція після того, як він напав на свою колишню дівчину. Про це інформує De Telegraaf.

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У понеділок, 13 лютого, поліція провела обшук у будинку гравця і залишила йому записку, щоб він забрав ключі від будинку в поліцейській дільниці в Утрехті.

Представник поліції заявив, що Іхаттарен був допитаний і перебуває під вартою. Це другий арешт Іхаттарена за кілька місяців. У листопаді його заарештували за підозрою в причетності до погроз щодо іншої особи.

Ювентус підписав Іхаттарена приблизно за 2 мільйони євро в серпні 2021 року і відразу ж віддав його в оренду Сампдорії. Після невдалого періоду в Лігурії футболіст приєднався до Аякса на правах оренди, а за рік пішов, зігравши лише один раз за амстердамську команду.

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