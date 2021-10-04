Футболіст, права на якого належать Манчестер Юнайтед, виступає за Фламенго, який взяв його у оренду наприкінці літа.

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Перейра приєднався до "мангау" 21 серпня і через 8 днів уже дебютував за новий клуб. Наразі Андреас провів за Фламенго 6 матчів, у яких забив два голи. Однак найближчим часом бразилець ризикує залишитися без футболу, повідомляє MEN.

Річ у тому, що Перейра не дотримався карантинних вимог. Після приїзду з Великобританії він повинен був 14 днів залишатися на ізоляції. 8 жовтня Спортивний суд Бразилії розгляне справу новачка Фламенго. Якщо порушення будуть доведені, клубу загрожуватиме штраф, а гравцеві – дискваліфікація від одного до шести матчів.

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