Фламенго у своєму твіттері оголосив про прихід Андреаса Перейри з Манчестер Юнайтед на правах оренди.

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Раніше повідомлялось, що бразильський клуб заплатить 1 млн євро "червоним дияволам", а також виплачуватиме 60 відсотків зарплатні Перейри. Це вже не перший раз, коли бразилець вирушає в оренду – до цього він виступав за Гранаду, Валенсію та Лаціо.

До слова, минулий сезон Андреас провів у складі Лаціо, відігравши у 33 матчах та записавши до свого активу гол та 4 асисти.

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