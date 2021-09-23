Перехід бразильця Педрінью із Віторії в Атлетіко Паранаенсе важко назвати цивілізованим, хоча сам гравець ні в чому не винен.

Юний тезка хавбека донецького Шахтаря опинився у епіцентрі справжньої фінансової афери, у якій досі не знайшли винних. Натомість уже точно є жертва. Це клуб Віторія з бразильського міста Сальвадор, штат Байя. "Леви Барра" планували заробити кругленьку суму на трансфері свого таланта, але залишилися ні з чим.

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Ще на початку серпня Віторія вела переговори з Атлетіко Паранаенсе щодо подвійного переходу. За Педрінью та Пабло Сілеса мали заплатити 10 млн бразильських реалів (близько 1,6 млн євро). Більшість цієї суми мав забезпечити трансфер 19-річного Педро Енріке Азеведо Перейри. Однак переговори несподівано припинилися. Бразильські ЗМІ припускають, що причиною могла стати ситуація з Сілесом. Права на хавбека олімпійської збірної Уругваю належать його рідному Данубіо. За Віторію Пабло грав у оренді, але бразильці мали опцію викупу його контракту. Відтак, перед завершенням операції з Атлетіко "леау" спочатку мали придбати Сілеса. Саме з останнім виникли проблеми.

Зрештою, Педрінью таки опинився у Атлетіко. Цього тижня Віторія вже мала отримати перший транш у розмірі 3 млн реалів. Принаймні так думали у клубі. Звісно, Атлетіко не перерахував грошей. Ба більше – навіть не думав про це. "Леви Барра" не розгубилися і вже подали скарги у суд та Бразильську конфедерацію футболу (CBF). Відповідачі на поступки йти не збираються.

Наразі всі шляхи ведуть до Пауло Карнейро. На початку вересня президента Віторії відсторонили від посади на 60 днів та ініціювали судовий розгляд. Функціонеру інкримінують некомпетентне керівництво. Випадок із Педрінью цілком може доповнити доказову базу. Річ у тім, що клуб, ще не досягши остаточної домовленості про трансфер з Атлетіко, відзаявив гравця з усіх турнірів та звільнив його від контрактних обов'язків. Повідомлення про це на офіційному сайті клубу з'явилося 20 серпня.

Фактично Педро Енріке став вільним агентом. Проте, Луїс Енріке Віана – виконувач обов'язків президента Віторії – з цим категорично не згоден. "Леау" наголошують, що клуби вже обмінялися документами, в яких прописані чіткі умови переходу. Своєю чергою, Атлетіко звертає увагу, що в контракті йшлося про перехід двох гравців. Оскільки з угодою Пабло Сілеса виникли проблеми, то, на думку "червоно-чорних", усі домовленості стали недійсними. Та й нібито саме Віторія першою вийшла із переговорного процесу.

Чи вдасться клубу із Байї отримати бажану компенсацію, наразі спрогнозувати важко. Все вирішить суд. Поки можна лише констатувати грандіозний провал менеджменту. Педрінью з 10 років перебував у системі Віторії і лише в січні підписав контракт до 2024 року. Для чого було надавати йому статус вільного агента, питання риторичне. Хоча одна із версій припускає, що це могла бути корупційна схема, яка вийшла із-під контролю. Інша – говорить про спробу обійти податкове законодавство. У будь-якому разі порушення закону очевидні.

За два роки Пауло Карнейро зумів перекреслити усі попередні здобутки. Це його друга каденція. Перша тривала 14 років – з 1991-го по 2005-й. У 90-х Віторія пережила період розквіту, але все завершилося вильотом у Серію С в середині нульових. Звісно, Карнейро заперечує усі звинувачення і називає членів ради директорів зрадниками. Тимчасове відсторонення розраховане на 60 днів. Теоретично президент може повернутися до роботи у листопаді, адже термін дії його повноважень завершується у грудні 2022-го. Віриться у це складно. За відсторонення горе-президента проголосували 76 членів Ради директорів із 78.

Ось так некомпетентне керівництво може позбавити клуб одного з головних талантів та грошей, які б покрили фінансування команди ще на сезон. Зрештою, буває куди гірше. Десь у столиці Каталонії зі своїм мільярдним боргом можуть лише позаздрити Віторії з її невеличкою проблемкою.

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