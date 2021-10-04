Футболист, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, выступает за Фламенго, который взял его в аренду в конце лета.

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Перейра присоединился к "мангау" 21 августа и через 8 дней уже дебютировал за новый клуб. На данный момент Андреас провел за Фламенго 6 матчей, в которых забил два гола. Однако в ближайшее время бразилец рискует остаться без футбола, сообщает MEN.

Дело в том, что Перейра не придерживался карантинных требований. После приезда из Великобритании он должен был 14 дней оставаться на изоляции. 8 октября Спортивный суд Бразилии рассмотрит дело новичка Фламенго. Если нарушения будут доказаны, клубу грозит штраф, а игроку – дисквалификация от одного до шести матчей.

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