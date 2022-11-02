Баварія здолала Інтер у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів (2:0). Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Лише у двох із 33 останніх матчів у всіх турнірах Інтер не зміг відзначитися – в обох зустрічах із Баварією у розіграші Ліги чемпіонів 2022/23.

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Найцікавіше в цій ситуації те, що за один лише перший тайм команда Сімоне Індзагі завдала по воротах Баварії 15 ударів, що є максимальним показником для "нерадзуррі" у перших таймах групового етапу ЛЧ, починаючи з сезону 2003/04. Але Баварія зуміла зіграти "на нуль" навіть без Ноєра у воротах.

Нагадаємо, що у Мілані Баварія також обіграла Інтер з рахунком 2:0.