У неділю "россонері" розгубили 2:0 проти Роми, а вчора поступилися Торіно (0:1) і вилетіли з Кубка Італії.

Виліт "россонері" з Кубка Італії у відеоогляді матчу Мілан – Торіно – 0:1

Стефано Піолі не приховував розчарування від дій команди, інформує La Gazzetta dello Sport. Зазвичай стриманий тренер Мілана дозволив собі кілька різких слів на прес-конференції, а потім не відпустив підопічних ночувати по домівках. Вся команда залишилася на тренувальній базі, щоб присвятити себе підготовці до матчу чемпіонату з Лечче (14 січня) і Суперкубка Італії проти Інтера (18 січня).

Нагадаємо, наразі Мілан ділить другу сходинку Серії А з Ювентусом, а також продовжує боротьбу в ЛЧ, де на стадії 1/8 фіналу зійдеться з Тоттенхемом.

Мілан вилетів з Кубка Італії від Торіно – 34 удари і жодного гола