Виліт "россонері" з Кубка Італії у відеоогляді матчу Мілан – Торіно – 0:1
09:27 - Читать на русском
Чемпіон Італії повторив "подвиг" Манчестер Сіті, вилетівши з Кубка Італії. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Мілан – Торіно на "Футбол 24".
осн. час ( 0 : 0 )
завершено
Торіно міг вийти вперед на старті матчу, але Лукіч не зміг пробити Тетерушану. Де Кетеларе гостро відповів, замкнувши навіс Тоналі – м'яч влучив у дальню стійку.
Мілан вилетів з Кубка Італії від Торіно – 34 удари і жодного гола
Моменти були і в другій половині, але командам не вдалось забити за 90 хвилин і гра перейшла в овертайм. Торіно ще й лишився в меншості – Джіджі отримав другу жовту на 70 хвилині. А в додатковий час Торіно шокував "россонері" класною контратакою – Байєйє розігнав правим флангом та віддав у центр, а Адопо переправив м'яч у ворота.
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