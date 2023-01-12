Торіно міг вийти вперед на старті матчу, але Лукіч не зміг пробити Тетерушану. Де Кетеларе гостро відповів, замкнувши навіс Тоналі – м'яч влучив у дальню стійку.

Мілан вилетів з Кубка Італії від Торіно – 34 удари і жодного гола

Моменти були і в другій половині, але командам не вдалось забити за 90 хвилин і гра перейшла в овертайм. Торіно ще й лишився в меншості – Джіджі отримав другу жовту на 70 хвилині. А в додатковий час Торіно шокував "россонері" класною контратакою – Байєйє розігнав правим флангом та віддав у центр, а Адопо переправив м'яч у ворота.