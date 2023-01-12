Чинний чемпіон Італії припинив боротьбу за трофей, поступившись вдома Торіно (0:1) в рамках 1/8 фіналу.

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Мілан – Торіно – 0:1

Гол: Адопо, 114

Основний час завершився нульовою нічиєю – гра перейшла в овертайми. Мілан володів ігровою перевагою, завдав 34 удари по воротах суперника, але примудрився програти.

Торіно організував зразкову контратаку: Байє отримав м'яч на фланзі та прострілив вздовж воріт, а Адопо загнав м'яч у сітку. Цей гол залишився єдиним у зустрічі.

Мілан вилетів з Кубка Італії, граючи з 70-ї хвилини в більшості. Найкращі шанси забити мали Мессіас і Жиру. Втім, Торіно створив сенсацію.

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