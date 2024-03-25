"Чому не було якихось особливих емоцій? Тому що всі розуміють, який великий потенціал у нашої команди, як ми можемо грати. Чесно кажучи, не зіграли на тому рівні, на якому можемо зіграти. Наприклад, та ж гра з Італією, з Англією. Зовсім інші були ігри.

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У роздягальні спочатку тренер сказав свої емоції. Він більше подякував за результат гри, що грали до останньої секунди та вирвали перемогу, а вже все залишив на після гри, щоб розібрати. І потім він уже вийшов, може, на прес-конференцію.

Ми залишилися командою та вже між собою поговорили, що і як, що ми повинні кожен спочатку розібратися в собі, розібрати свою гру і вже на наступну гру зовсім по-іншому все сприймати, тому що це реально вже буде остання гра, там не можна робити помилок", – поділився Караваєв на YouTube-каналі Трендець.

Нагадаємо, збірна України у вольовому стилі перемогла Боснію і Герцеговину (2:1). Роман Яремчук вийшов на поле наприкінці гри та встиг відзначитись голом та асистом.

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