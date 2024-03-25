"Почему не было каких-то особых эмоций? Потому что все понимают, какой большой потенциал у нашей команды, как мы можем играть. Честно говоря, не сыграли на том уровне, на котором можем сыграть. Например, та же игра с Италией, с Англией. Совсем другие были игры.

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В раздевалке сначала тренер сказал свои эмоции. Он больше поблагодарил за результат игры, что играли до последней секунды и вырвали победу, а уже все оставил на после игры, чтобы разобрать. И потом он уже вышел, может, на пресс-конференцию.

Мы остались командой и уже между собой поговорили, что и как, что мы должны каждый сначала разобраться в себе, разобрать свою игру и уже на следующую игру совсем по-другому все воспринимать, потому что это реально уже будет последняя игра, там нельзя делать ошибок", – поделился Караваев на YouTube-канале Трендець.

Напомним, сборная Украины в волевом стиле победила Боснию и Герцеговину (2:1). Роман Яремчук вышел на поле в конце игры и успел отметиться голом и ассистом.

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