Штучний інтелект зробив свій прогноз на протистояння українського та ісландської команд у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи.

"За даними суперкомп'ютера Opta, якщо Ісландії вдасться вийти на Євро, це стане великим сюрпризом.

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У 10 000 передматчевих симуляцій Ісландія виграла лише 15,8% поєдинків за 90 хвилин, тоді як Україна вийшла на Євро без додаткового часу у 66,3% сценаріїв. Додаткові 30 хвилин (нічия в основний час) були потрібні в 17,9% випадків", – повідомляє Opta Analyst.

Нагадаємо, протистояння між збірними України та Ісландії відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Гра стартує о 21:45 за київським часом.

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