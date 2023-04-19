Футболісти збірних України U-21 та U-19 зібрали кошти для ЗСУ, завдяки чому вдалось придбати чотири 3D-принтери для підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра", інформує офіційний сайт УАФ.

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Частину грошей вдалось отримати з допомогою благодійного аукціону, лотом якого стала футболка збірної Італії з прізвищем легендарного форварда Філіппо Індзагі. Колишній одноклубник Шевченка в Мілані підписав її під час товариського матчу молодіжних збірних Італії та України.

Додамо, що це не перший випадок, коли футболісти збирали кошти для ЗСУ. Минулого літа вони придбали рації для бійців 98-го батальйону "Дніпро-Азов". Окрім того, футболісти збірної передали воїнам придбаний за власні кошти автомобіль для виконання бойових завдань поблизу Бахмута Донецької області.

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