"Це хороша платформа для мене, щоб нагадати людям про Україну, про війну, яка все ще триває. Звертайте увагу на Україну, продовжуйте підтримувати її. Для нас дуже важливо, що решта світу все ще разом з нами.

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Ситуація дуже складна, але я дуже пишаюсь людьми, тим, як вони згуртувались та захищають країну. Особливо в цей момент нам потрібна ваша допомога. Спорт може принести багато. Я був залучений до збору коштів, який нещодавно завершився, на відбудову спортивного об'єкта – стадіону в Ірпені.

Це місто було серйозно зруйноване під час війни, яка все ще триває. По суті головним завданням є дати шанс молодим людям повернутись на стадіон, робити веселі речі та на певний час трошки забути про війну", – заявив Шевченко в етері CBS.

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