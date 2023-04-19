Футболисты сборных Украины U-21 и U-19 собрали средства для ВСУ, благодаря чему удалось приобрести четыре 3D-принтера для подразделения аэроразведки "Птицы Мадьяра", информирует официальный сайт УАФ.

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Часть денег удалось получить с помощью благотворительного аукциона, лотом которого стала футболка сборной Италии с фамилией легендарного форварда Филиппо Индзаги. Бывший одноклубник Шевченко в Милане подписал ее во время товарищеского матча молодежных сборных Италии и Украины.

Добавим, что это не первый случай, когда футболисты собирали средства для ВСУ. Прошлым летом они приобрели рации для бойцов 98-го батальона "Днепр-Азов". Кроме того, футболисты сборной передали воинам приобретенный за собственные средства автомобиль для выполнения боевых задач вблизи Бахмута Донецкой области.

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