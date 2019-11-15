Гравці Ювентуса проведуть серйозну розмову із Роналду

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі прокоментував скандальну ситуацію між одноклубником Кріштіану Роналду та наставником "Старої синьйори" Мауріціо Саррі.

"Я хочу дивитися в майбутнє, а не в минуле. У нас буде час поговорити про цей інцидент, але зараз я б хотів зосередитися на збірній.

Дев'ятий хет-трик Роналду за збірну у відеоогляді матчу Португалія – Литва – 6:0

Роналду зіграє за Португалію, а це значить, що він в хорошому фізичному та психологічному стані. Коли він повернеться в Турин, у нас буде можливість зустрітися і поговорити. У нас попереду ще багато матчів, в яких знадобиться Роналду", - цитує Бонуччі Football-Italia.

Нагадаємо, Роналду був незадоволений своїми замінами у двох поспіль матчах Ювентуса. У вчорашній грі проти Литви Кріштіану оформив хет-трик та допоміг знищити литовців (6:0).

Англія, Чехія, Туреччина та Франція вийшли на Євро-2020, Португалія знищила Литву з хет-триком Роналду