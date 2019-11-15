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Дев'ятий хет-трик Роналду за збірну у відеоогляді матчу Португалія – Литва – 6:0

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Дев'ятий хет-трик Роналду за збірну у відеоогляді матчу Португалія – Литва – 6:0
Кріштіану Роналду / офіційний твіттер Євро-2020

Збірна Португалії розгромила Литву в матчі відбору до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Португалія – Литва.

 

Португальці сповна відігрались на збірній Литви після поразки від України в Києві. Вже на 7 хвилині рахунок відкрив Роналду ударом з позначки, а ще до перерви Кріштіану оформив дубль. По перерві "селесао" не зупинились: Піцці, Пасієнсія та Бернарду Сілва зробили рахунок розгромним, а крапку в матчі поставив Роналду, забивши 98-й гол за збірну Португалії.

Англія, Чехія, Туреччина та Франція вийшли на Євро-2020, Португалія знищила Литву з хет-триком Роналду

Таким чином, португальці набрали 14 очок та посідають другу сходинку. Сербія має 13 пунктів в активі та теоретично може обігнати Португалію, якщо "селесао" втратять очки, а серби переможуть збірну України.

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Теги
Відеоновини Євро-2020 Португалія - Литва Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Литва Литва
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