Дев'ятий хет-трик Роналду за збірну у відеоогляді матчу Португалія – Литва – 6:0

Збірна Португалії розгромила Литву в матчі відбору до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Португалія – Литва.

Португальці сповна відігрались на збірній Литви після поразки від України в Києві. Вже на 7 хвилині рахунок відкрив Роналду ударом з позначки, а ще до перерви Кріштіану оформив дубль. По перерві "селесао" не зупинились: Піцці, Пасієнсія та Бернарду Сілва зробили рахунок розгромним, а крапку в матчі поставив Роналду, забивши 98-й гол за збірну Португалії.

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Таким чином, португальці набрали 14 очок та посідають другу сходинку. Сербія має 13 пунктів в активі та теоретично може обігнати Португалію, якщо "селесао" втратять очки, а серби переможуть збірну України.