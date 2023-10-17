Працівники ДБР повідомили про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у справі фіктивного зарахування на службу, повідомляє офіційний сайт Державного бюро розслідувань.

ДБР викрило схему фіктивного зарахування футболістів Прикарпаття на військову службу – у клубі відреагували

Зазначається, що у серпні цього року ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрило в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу.

Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорони 7 осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на "папері" та не виконували жодних військових обов’язків.

Ці особи "відслужили" загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення. Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн – це сума безпідставно нарахованих та виплачених їм коштів.

Нагадаємо, що на початку повномастштабного вторгення Росії на територію України Прикарпаття повідомило, що 14 гравців та тренерів клубу вступили до лав ЗСУ. Івано-франківський колектив відреагував на інформацію про викриття схеми.

Україна вирвала перемогу над Англією у драматичному матчі відбору Євро-2025 U-21 – джокер з Руха, шедевр хавбека Шахтаря