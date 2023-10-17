Работники ГБР сообщили о подозрении командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по делу фиктивного зачисления на службу, сообщает официальный сайт Государственного бюро расследований.

ДБР разоблачило схему фиктивного зачисления футболистов Прикарпатья на военную службу – в клубе отреагировали

Отмечается, что в августе этого года ГБР совместно с ДВР Нацполиции разоблачило в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки родственников руководства города и футболистов местного профессионального клуба.

Как установило следствие, командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек, которые являются игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они служили только на "бумаге" и не выполняли никаких военных обязанностей.

Эти лица "отслужили" всего 1100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение. Фиктивные военнослужащие стоили бюджету почти 1,5 млн грн – это сумма безосновательно начисленных и выплаченных им средств.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины Прикарпатье сообщило, что 14 игроков и тренеров клуба вступили в ряды ВСУ. Ивано-Франковский коллектив отреагировал на информацию о разоблачении схемы.

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