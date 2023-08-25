Державне бюро розслідувань повідомило про виявлення в Івано-Франківській області схеми фіктивного зарахування на військову службу за участі футбольного клубу Прикарпаття, яке виступає у Першій лізі України.

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За офіційними даними, йдеться про родичів керівництва міста та гравців місцевого Прикарпаття незаконо зараховували до армії.

Завдяки схемі учасники справи отримали можливість не проходити військову службу, фактично ухиляючись від мобілізації. Крім того, вони отримували грошове та матеріальне забезпечення з державного бюджету.

"Так, служили і служать: ходять в наряди як футболісти, так і тренери. Ініціатива була ТЦК та СП спільно з МФК Прикарпаття, і про це публічно було заявлено у квітні 2022 року. 3 того часу частина була демобілізована і припинила співпрацю з клубом. Частина далі проходить службу і бере участь в житті команди Прикарпаття-ЗСУ. Чекаємо об’єктивного розслідування", – заявляє прес-служба клубу.

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