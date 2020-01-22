Гравці Тоттенхема незадоволені методами роботи Моурінью, – The Sun

Футболісти лондонського Тоттенхема швидко розчарувалися у наставнику команди Жозе Моурінью, який прийшов на заміну Маурісіо Почеттіно.

Деякі гравці "шпор", які спочатку були раді призначенню португальця, розчарувалися в ньому через два місяці роботи, інформує The Sun.

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Футболістам не подобається, що на тренуваннях великий акцент робиться на довгих закиданнях вперед. Їм здається, що ця тактика старомодна і більше підходить командам з нижчих ліг. У той же час у колишнього тренера команди Маурісіо Почеттіно заняття були сучасними і різноманітними.

Також гравцям не подобається, що Моурінью регулярно критикує півзахисника Танге Ндомбеле, у якого склалися хороші стосунки з новими одноклубниками після переходу з Ліона.

Нагадаємо, Моурінью очолив Тоттенхем у листопаді минулого року. Наразі лондонці посідають 8 місце у турнірній таблиці АПЛ.

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