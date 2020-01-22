Игроки Тоттенхэма недовольны методами работы Моуринью, – The Sun

Футболисты лондонского Тоттенхэма быстро разочаровались в наставнике команды Жозе Моуринью, который пришел на замену Маурисио Почеттино.

Некоторые игроки "шпор", которые сначала были рады назначению португальца, разочаровались в нем спустя два месяца работы, информирует The Sun.

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Футболистам не нравится, что на тренировках большой акцент делается на длинных забросах вперед. Им кажется, что эта тактика старомодная и больше подходит командам из низших лиг. В то же время у бывшего тренера команды Маурисио Почеттино занятия были современными и разнообразными.

Также игрокам не нравится, что Моуринью регулярно критикует полузащитника Танге Ндомбеле, у которого сложились хорошие отношения с новыми одноклубниками после перехода из Лиона.

Напомним, Моуринью возглавил Тоттенхэм в ноябре прошлого года. Сейчас лондонцы занимают 8 место в турнирной таблице АПЛ.

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