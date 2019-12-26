toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Моурінью назвав оригінальну причину відсутності Ндомбеле у матчі з Брайтоном

21:59 310 Читать на русском
Моурінью назвав оригінальну причину відсутності Ндомбеле у матчі з Брайтоном
Танге Ндомбеле / ВВС

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью пояснив відсутність французького хавбека Танге Ндомбеле у матчі з Брайтоном.

53’ Харрі Кейн
72’ Деле Аллі
 
Адам Вебстер 37’
37’ Адам Вебстер
53’ Харрі Кейн
72’ Деле Аллі

"Я не можу сказати, що Танге травмований. Просто вчора він підійшов до мене і сказав, що не впевнений у своїй готовності. Причина не травма, а, скоріше, його побоювання отримати нову травму. Як би там не було, Ндомбеле не травмований. Він просто не був готовий до гри, а це дещо інше", – цитує Моурінью Sky Sports.

Моурінью: Тоттенхем ніколи не стане королем трансферного ринку

Нагадаємо, Ндомбеле перейшов у Тоттенхем з Ліона влітку цього року за 60 млн євро. В поточному сезоні француз зіграв 13 матчів в АПЛ і забив 2 голи. Через травму паху він пропустив поєдинки з Вулверхемптоном та Бернлі, а також зустріч із Баварією в 6 турі Ліги чемпіонів.

Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл, Арсенал у дебютному матчі з Артетою втратив очки з Борнмутом: 19-й тур АПЛ, четвер

blog_ava
Ярмоленко вилетів на кілька тижнів і не допоможе Вест Хему в одній з найважчих частин сезону
09:17
8936
Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле Тоттенхем - Брайтон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
54
хв
Вулверхемптон
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук