Моурінью назвав оригінальну причину відсутності Ндомбеле у матчі з Брайтоном

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью пояснив відсутність французького хавбека Танге Ндомбеле у матчі з Брайтоном.

"Я не можу сказати, що Танге травмований. Просто вчора він підійшов до мене і сказав, що не впевнений у своїй готовності. Причина не травма, а, скоріше, його побоювання отримати нову травму. Як би там не було, Ндомбеле не травмований. Він просто не був готовий до гри, а це дещо інше", – цитує Моурінью Sky Sports.

Моурінью: Тоттенхем ніколи не стане королем трансферного ринку

Нагадаємо, Ндомбеле перейшов у Тоттенхем з Ліона влітку цього року за 60 млн євро. В поточному сезоні француз зіграв 13 матчів в АПЛ і забив 2 голи. Через травму паху він пропустив поєдинки з Вулверхемптоном та Бернлі, а також зустріч із Баварією в 6 турі Ліги чемпіонів.

Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл, Арсенал у дебютному матчі з Артетою втратив очки з Борнмутом: 19-й тур АПЛ, четвер