Каррагер порівняв гру Тоттенхема під орудою Почеттіно та Моурінью – екс-захисник Ліверпуля зробив однозначний висновок

Колишній захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер виділив зміни у грі Тоттенхема після приходу на посаду головного тренера португальця Жозе Моурінью.

"Тоттенхем був командою, яка пресингувала з великим бажанням і починала атаки від своїх воріт. Ці два аспекти гри часів Почеттіно тепер зникли.

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При Жозе Моурінью команда не пресингує попереду і не може починати комбінації від своїх воріт. Гравці не знають, що робити, віддають м'яч голкіперу, і він виносить його вперед.

Я говорив, що цей Тоттенхем підійшов до кінця свого циклу при Почеттіно, і або тренер, або гравці повинні були піти. Пішов Почеттіно, і ми знаємо причини: легше замінити одну людину, ніж 7-8. Але Почеттіно бракувало 1-2 гравців для перемоги в чемпіонаті. Якщо Жозе Моурінью має намір грати так, як хоче він, йому потрібно 4-5 гравців тільки для того, щоб повернутися на ті позиції, які були досягнуті при Почеттіно, тому що нинішні футболісти не звикли до такого стилю. І ми вже не говоримо про те, щоб перевершити успіхи Почеттіно. Тоттенхем чекають великі зміни", – цитує Каррагера Sky Sports.

Нагадаємо, Моурінью очолив Тоттенхем у листопаді минулого року. Під його керівництвом команда зіграла 13 матчів, у яких здобула 6 перемог, двічі зіграла в нічию та 5 разів програла. Наразі "шпори" посідають 8 місце у турнірній таблиці АПЛ.

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