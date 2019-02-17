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Игроки СПАЛа отпраздновали гол, но арбитр отменил его и назначил пенальти в их ворота после использования VAR

18:50 108 Читати українською
Игроки СПАЛа отпраздновали гол, но арбитр отменил его и назначил пенальти в их ворота после использования VAR
Скандальный VAR в матче СПАЛ – Фиорентина

В поединке 24 тура итальянской Серии А СПАЛ – Фиорентина случился неординарный эпизод. Арбитр отменил взятие ворот гостей и... назначил пенальти в ворота СПАЛа после использования системы VAR.

Судьбу матча СПАЛ – Фиорентина решил контроверсионный эпизод. На 74-й минуте поединка хозяева забили второй гол в ворота "фиалок". Игроки СПАЛа уже успели отпраздновать взятие ворот, а диктор по стадиону объявил автора забитого мяча.

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Однако арбитр матча Лука Пайретто воспользовался системой VAR, после чего отменил взятие ворот и... назначил пенальти в ворота СПАЛа. Дело в том, что за несколько секунд до гола хозяев Федерико Кьеза был сбит в штрафной хозяев.

* Видео спорного эпизода с 2:20.

Жордан Верету уверенно реализовал пенальти, после чего СПАЛ посыпался. Поединок завершился со счетом 1:4 в пользу Фиорентины.

Стоит отметить, что фол против Федерико Кьезы действительно был, причем игрок СПАЛа сыграл довольно грубо, рискуя нанести серьезную травму сопернику.

Италия24 турПаоло Мацца (Феррара)

СПАЛ - Фиорентина: Воскресенье 17 февраля 2019

СПАЛ
Матч окончен
1 : 4
Фиорентина
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