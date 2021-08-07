Головна трансферна бомба року наближається до свого логічного завершення.

Ліонель Мессі та ПСЖ узгодили усі умови контракту, інформує AS з посиланням на Le Parisien. Якщо не виникне ніяких несподіванок, то незабаром очікується офіційне підтвердження і медогляд зіркового новачка. Гравці французького гранда вже знають про перехід аргентинця.

Барселона анонсувала прощальну прес-конференцію Мессі

Мессі зароблятиме в Парижі 35-40 млн євро на рік. Джерело навіть розкриває імовірну дату дебюту Ліонеля – 12 вересня. В цей день команда зустрінеться з Клермоном після перерви на матчі збірних. До того Мессі ще доведеться набрати форму, адже відпустка форварда відверто затягнулась.

Нагадаємо, через фінансові обмеження Ла Ліги Барселона не змогла продовжити співпрацю з Мессі, і той був змушений шукати нове місце роботи.

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