Ліонель Мессі готовий сказати прощальне слово після 21 року виступів за Барселону.

Каталонський клуб на своєму офіційному сайті анонсував завершальну прес-конференцію 34-річної легенди. Вона відбудеться завтра, початок о 13:00 за київським часом.

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У четвер (5 серпня) Барселона підтвердила, що підписати новий контракт з Мессі не вдасться. Аргентинець усю професіональну кар'єру проводив у столиці Каталонії. Лео дебютував за першу команду Барселони у жовтні 2004-го. Відтоді форвард разом із "синьо-гранатовими" виграв 35 трофеїв, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів.

Головним фаворитом на підписання Мессі вважається ПСЖ, який вже веде активні переговори з нападником.

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