Партнери та головний тренер Ерік Тен Хаг були шоковані настільки невчасним і зверхнім інтерв'ю від 37-річної зірки, інформує Sky Sports.

МЮ вирвав перемогу над Фулхемом у відкритій битві – колишній "диявол" засмутив Тен Хага, але юний герой зробив результат

Ще у четвер керманич МЮ попередив Роналду, що той потрапить до заявки, але розпочне гру проти Фулхема на лаві запасних. Наступного дня ветеран раптом захворів і повідомив, що не зможе поїхати до Лондона. Без нього команда вирвала перемогу 2:1, а вже в аеропорту побачила рядки скандального інтерв'ю. Одноклубники були вражені, що Роналду дозволив собі посеред сезону публічно критикувати клуб і Тен Хага.

Нагадаємо, нападник пропустив літню підготовку МЮ і на старті кампанії не потрапляв до основи. Роналду і раніше виказував своє невдовлення прямо під час матчу, за що був взагалі відсторонений від команди на кілька днів. Контракт зірки завершується наступного літа, але після такого вибрику цілком ймовірним виглядає дострокове розірвання угоди.

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