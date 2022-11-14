Криштиану Роналду организовал настоящую информационную бомбу не только для СМИ, но и для раздевалки Манчестер Юнайтед.

Партнеры и главный тренер Эрик Тен Хаг были шокированы столь несвоевременным и пренебрежительным интервью от 37-летней звезды, сообщает Sky Sports.

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Еще в четверг наставник МЮ предупредил Роналду, что тот попадет в заявку, но начнет игру против Фулхэма на скамейке запасных. На следующий день ветеран вдруг заболел и сообщил, что не сможет поехать в Лондон. Без него команда вырвала победу 2:1, а уже в аэропорту увидела строчки скандального интервью. Одноклубники были поражены, что Роналду позволил себе посреди сезона публично критиковать клуб и Тен Хага.

Напомним, нападающий пропустил летнюю подготовку МЮ и на старте кампании не попадал в основу. Роналду и раньше выражал свое недовольство прямо во время матча, за что был вообще отстранен от команды на несколько дней. Контракт звезды завершается следующим летом, но после такой выходки вполне вероятным выглядит досрочное расторжение соглашения.

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