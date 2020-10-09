"Гравці Манчестер Юнайтед "злиють" Сульшера як Моурінью", – Рой Кін
Екс-хавбек МЮ Рой КІн очікує на зміну тренера у таборі манкуніанців після поєдинку з Тоттенхемом (1:6).
"Те, як Юнайтед зіграв з Тоттенхемом – це ганьба. Всі ми знаємо, що таке футбол, і у всіх нас були погані дні, але деякі гравці Манчестера зганьбили клубну емблему.
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У цілому я думаю, що це буде коштувати Сульшеру роботи. З огляду на те, що за футболісти в його розпорядженні. Як я вже говорив, вони кинули свого попереднього тренера, Моурінью, під колеса автобуса і з Сульшером вчинять так само", – цитує Кіна Goal.
Після трьох турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 16-й сходинці.
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