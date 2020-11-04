"Команда вже давно виступає нестабільно, це почалося ще до Уле. Коли Сульшер прийшов, у команди була чудова серія, і він отримав роботу. Складно було не дати йому роботу після таких результатів. Але я вважаю, що рада директорів запанікувала. Всі вболівальники скандували його ім'я і закликали зробити Сульшера головним тренером на постійній основі. Вони так і зробили.

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Думаю, варто було дочекатися кінця сезону. Потрібно було дозволити Сульшеру залишитися в якості виконуючого обов'язки до кінця сезону. Тоді вони могли б знайти кращого кандидата.

Я не кажу, що Уле – не найкраща людина для цієї роботи. У минулому сезоні він привів МЮ до третьої сходинки. Це було прекрасне досягнення. Але я порівнюю нинішній клуб з тим, за який грав сам. Суперники нас боялися. Багато команд програвали ще до нашого виходу на поле. Вдома і на виїзді суперники нас просто боялися. Зараз я такого не бачу", – цитує Інса видання Ladbrokes.

Нагадаємо, у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів підопічні Сульшера поступились новачку турніру Істанбул Башакшехір (1:2). У турнірній таблиці АПЛ "червоні дияволи" після 7 турів посідають 15-ту сходинку.

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