"Гравці були безжальними, вони продовжували атакувати весь матч. Вони хотіли цього все більше і більше. Коли граєш у футбол, треба отримувати з цього максимум користі. Команда грала так, ніби це могла бути їхня остання гра, тому всі дуже задоволені.

Шалений голепад у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 9:0

Найбільше я оцінив цей голод і прагнення робити правильні речі, ставати кращими, виробляти правильні інстинкти – це єдиний спосіб стати кращими. Ви можете побачити безліч речей, над якими ми працюємо. Ми хочемо бути трохи непередбачуваними. Гравці робили це чудово, свобода творчості та уява, гра на всю ширину поля – це викликало лише позитивні емоції.

Іноді, коли ви граєте проти десятьох, суперник може сісти в щільну оборону. У цей момент ми здорово переключалися з флангу на фланг, вдало розміщувались на чужій половині, демонструючи хороший рух – ми грали так, як повинні були", – цитує Сульшера Goal.

Зауважимо, Саутгемптон поступився МЮ з рахунком 0:9. З аналогічними цифрами на табло "святі" програли Лестеру понад рік тому. Таким чином підопічні Хазенхюттля повторили антирекорд 128-річної давності, який встановив Дарвен, зазнавши двох поразок зі схожими рахунками (0:9 і 0:12) протягом менше, ніж двох років.

Манчестер Юнайтед із ганебним рахунком знищив Саутгемптон, Крістал Пелас здобув вольову перемогу над Ньюкаслом